İstanbul'da PKK operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan örgüt üyelerinin, Suriye'deki PKK/KCK-PYD/YPG sorumluları ile irtibatlı oldukları, örgüt mensuplarının metropollerdeki eylem arayışları kapsamında barınma/saklanmalarına yardımcı oldukları ve Avrupa'daki örgüt üyeleriyle irtibatlı kişilere para aktarma işlerine aracılık ettikleri tespit edildi.
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