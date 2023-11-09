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09 Kasım 2023 Perşembe 09:15:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 09:15:00

İstanbul'da PKK operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan örgüt üyelerinin, Suriye'deki PKK/KCK-PYD/YPG sorumluları ile irtibatlı oldukları, örgüt mensuplarının metropollerdeki eylem arayışları kapsamında barınma/saklanmalarına yardımcı oldukları ve Avrupa'daki örgüt üyeleriyle irtibatlı kişilere para aktarma işlerine aracılık ettikleri tespit edildi.
Etiketler : istanbul terör örgütü operasyon
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