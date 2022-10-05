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05 Ekim 2022 Çarşamba 16:09:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 16:09:00

İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, İçerenköy Bayındır Hastanesi'ndeki yoğun bakımda yatan yaşlı bir hastanın yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğunu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösterir bir videonun sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündeme geldiğinin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu eylemlerle ilgili olarak sorumluların süratle tespiti ve haklarında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da özel hastanedeki sağlık çalışanının, yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı görüntüler sosyal medyada yer almış ve tepki uyandırmıştı.

Etiketler : istanbul yaşlı hasta soruşturma
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