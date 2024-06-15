İstanbul'da otoyollarda Kurban Bayramı yoğunluğu
Kaynak: DHA
9 günlük Kurban Bayramı tatili için arife gününden itibaren trafik başladı. Çamlıca Gişeleri'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar durma noktasına geldi.
Kurban Bayramı arifesinde, sabahın erken saatlerinde Çamlıca Gişeleri'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bayram arifesinde yola çıktı. Sabahın erken saatlerinde D-100 Karayolu Ankara istikametinde ve Çamlıca Gişeleri'nde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.