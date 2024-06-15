VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yılan kovalamacası bu defa gülümsetti
Cezası belli oldu
Balayı yerine Tanzanya'ya yardıma gitti
Midilli Adası feribot seferlerinde yoğunluk
Düzce'de Kurban Bayramı hazırlığı
Kurban eti nasıl saklanır? 6 saat boyunca...
15 Haziran 2024 Cumartesi 07:38:00 - Güncelleme:15 Haziran 2024 Cumartesi 07:38:00

İstanbul'da otoyollarda Kurban Bayramı yoğunluğu

Kaynak: DHA

ABONE OL

9 günlük Kurban Bayramı tatili için arife gününden itibaren trafik başladı. Çamlıca Gişeleri'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı arifesinde, sabahın erken saatlerinde Çamlıca Gişeleri'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bayram arifesinde yola çıktı. Sabahın erken saatlerinde D-100 Karayolu Ankara istikametinde ve Çamlıca Gişeleri'nde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

Etiketler : kurban bayramı otoyol trafik
Eşim ‘çuval giy' dese giyerim

Eşim ‘çuval giy' dese giyerim
K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?

K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?
Türkan Şoray tekrar sahnede

Türkan Şoray tekrar sahnede
Gençlere hayat tavsiyesi

Gençlere hayat tavsiyesi
Elif'ten 'Bitti'

Elif'ten 'Bitti'
Milli takım aşkı marş yazdırdı

Milli takım aşkı marş yazdırdı
Bir ay denizde yaşadılar

Bir ay denizde yaşadılar
Podyuma döndü

Podyuma döndü
"Özne Filistin olmalı"

"Özne Filistin olmalı"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX