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İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
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23 Haziran 2023 Cuma 09:26:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 09:26:00

İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 24 Haziran-15 Ekim arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsimiyle birlikte bölgede hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen nedenlerle 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran-15 Ekim arasında yasaklanması kararı alınmıştır. İstanbul İli sınırları dahilinde ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır."

Orman Yasasının 31 ve 32. maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağ, ­bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu vurgulanan açıklamada, orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacakları belirtildi.

Açıklamada, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşların (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekleri, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacakları kaydedildi.

ORMANDA YAŞAYAN SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK İSTEYENLER İZİN ALACAK

Tüm belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacakları ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracakları aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlarımız, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilirler. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler.

İlçe kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar İstanbul ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır."

Açıklamada, yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı belirtildi.

Etiketler : istanbul orman yasak
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