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19 Eylül 2023 Salı 09:43:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 09:43:00

İstanbul'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Kaynak: AA

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İstanbul Sultanbeyli'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Sultanbeyli'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İlçedeki ormanlık alan, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alanda helikopter destekli söndürme çalışmaları yapılıyor.

Etiketler : istanbul yangın itfaiye sultanbeyli
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