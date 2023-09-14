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İstanbul'da operasyon! 90 silah ele geçirildi, 10 gözaltı
14 Eylül 2023 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 14:00:00

İstanbul'da operasyon! 90 silah ele geçirildi, 10 gözaltı

Kaynak: AA

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İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Suç örgütlerine silah temin eden zanlıların deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, teknik ve fiziki takip yapan ekipler Kağıthane, Ümraniye, Eyüpsultan ve Zeytinburnu'nda belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin silah imal edilebilecek malzeme, 2 uzun namlulu tüfek, 4 seri atış özelliğine sahip otomatik silah, 51 seri atış özelliğine sahip tabanca, kurusıkı silah ve çok sayıda mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin dolar ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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