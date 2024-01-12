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12 Ocak 2024 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 11:00:00

İstanbul'da okulların çevresinde denetim yapıldı

Kaynak: AA

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İstanbul'da polis ekiplerince okulların çevresinde denetim gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Kartal, Kağıthane, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla ve Ümraniye ilçelerindeki okulların çevresinde yapılan denetime, mobil okul timleri ile asayiş, önleyici hizmetler ve trafik ekipleri katıldı.

Ekiplerin okul çevresi ve önlerindeki denetiminde, umuma açık yerler, servis araçları, park ve bahçeler kontrol edildi.

Kadıköy'de Erenköy Mehmet Sait Aydoslu Ortaokulu ile Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu önündeki denetimlerde, okul servis araçları ile şüpheli araçları durduran ekipler, evrak ve kimlik kontrolü yaptı. Şüpheli kişiler de Genel Bilgi Toplama sisteminden sorgulandı.

Etiketler : istanbul polis okul denetim
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