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11 Eylül 2023 Pazartesi 10:23:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 10:23:00

İstanbul'da okulların açılmasının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 62'lere çıktı

Kaynak: AA

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İstanbul'da yaz tatilinin ardından okulların açılmasının etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 62'lere ulaştı.

Yaz tatilinin sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde, megakentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Okul taşıtlarının da İstanbul trafiğine dahil olduğu 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk günü, kentteki trafik yoğunluğu, saat 08.30 civarında yüzde 62'lere kadar çıktı.

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Bahçeşehir gişelerden Ankara istikametine ve D-100 kara yolunda Esenyurt'tan Küçükçekmece yönüne trafik ağır seyretti. Araçların güçlükle ilerlediği bu noktalarda trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

D-100 karayolunda Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Hasdal Kavşağı Ankara istikametinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

Ayrıca, TEM Otoyolu Esenler Yüzyıl Köprüsü'nden başlayan araç yoğunluğu, Mahmutbey gişelerine kadar devam etti.

Kabataş-Ortaköy istikametinde sahil yolu boyunca her iki yönde, yenileme çalışmalarının yürütüldüğü Galata Köprüsü'nün ise Karaköy tarafında yoğunluk yaşandı.

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolunun Pendik, Kartal, Maltepe ve Bostancı mevkilerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Okulların bulunduğu bölgelerdeki ara sokaklar ve caddelerde de servis araçlarının yanı sıra ailelerin çocuklarını kendi araçlarıyla getirmesi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Kent genelinde metrobüs, metro ve İETT ile tramvay aktarma istasyonlarında da sabahın erken saatlerinde yolcu yoğunluğu meydana geldi.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda alınan tedbirler kapsamında kentte trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde görevlendirilen polis ekipleri, trafik akışını kontrol ederek, sürücüleri yönlendirdi.

Trafikte yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ana arterlerde çekici araçları hazır bulunduruldu.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde yüzde 62 olan trafik yoğunluğu, saat 09.52 itibarıyla yüzde 49'lara kadar geriledi.

Etiketler : istanbul trafik yoğunluğu okul
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