İstanbul'da okullar tatil edildi

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09 Mart 2022 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 15:30:00

İstanbul'da okullara kar tatili

Kaynak: DHA

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İstanbul Valiliği, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim, öğretime, 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıkladı. İstanbul'da ayrıca asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel yarın idari izinli sayılacak.

İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda İstanbul'da beklenen kar yağışı önlemleri ele alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine, İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

Etiketler : İstanbul Valiliği İSTANBUL KAR OKULLAR TATİL
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