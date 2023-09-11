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11 Eylül 2023 Pazartesi 15:23:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 15:23:00

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı

Kaynak: AA

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İstanbul'da çeşitli yerlerde kontrol noktası kuran polis ekipleri, okul servislerine yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kentin birçok ilçesinde oluşturulan denetim noktalarında durdurulan okul servisleri denetlendi.

Fatih'teki Adnan Menderes Bulvarı'nda durdurulan araçlarda sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıkları, servis araçlarındaki yolcu sayısı ve uyarı işaretleri kontrol edildi.

Ekipler, Bakırköy, Beyoğlu, Sarıyer, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'da da okul servislerini denetledi.

Etiketler : istanbul okul servisleri denetim
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