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24 Kasım 2023 Cuma 18:14:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 18:14:00

Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Tüm emeklilere 5 bin lira ikramiye

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Başkan Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Öğretmenler Günü Buluşması'na katıldı. Başkan Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

Başkan Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Öğretmenler Günü Buluşması'na katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Henüz 22 yaşındayken öğrencilerinden alçakça kopartılan Şehit Aybüke öğretmenin hayatını, umutlarını, mücadelesini sinemaya taşıyan bu özel filmi tüm gençlerimizin izlemesini tavsiye ediyorum.

Emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması, içimize sinmeyen, hakkaniyetli olmayan bir durumdu. Bakanlarımıza gerekli düzenleme talimatını verdim.

İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak.

Eğitimin altyapısın yaptığımız devasa yatırımların olumlu sonuçlarını çok geniş bir yelpazede gördük.

2002 yılında toplam eğitim öğretim bütçemiz 10,3 milyar lirayken bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır.

Katsayı adaletsizliğini kaldırarak, meslek liselerinin önünü açarak, imam hatip okullarının kapısına vurulan zincirleri kırarak, kılıf-kıyafetle ilgili yasaklara son vererek, eğitimde çok kapsamlı bir demokratik dönüşüme imza attık.

Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı da göz önünde bulundurarak gerekli düzenlemeleri yapacağız.

Etiketler : Erdoğan İstanbul Kongre Öğretmenler Günü
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