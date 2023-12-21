İstanbul'da narkotik operasyonu

İstanbul'da bir depoya düzenlenen operasyonda, 38 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başakşehir'de bir depoda uyuşturucu madde bulunduğuna yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.

Narkotik madde tespit köpeklerinin de katıldığı operasyonda, özel yapılmış ahşap kavanozlara konulmuş toplam 38 kilogram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sentetik uyuşturucuyu "torbacı" tabir edilen kişilere satacağı tespit edilen yabancı uyruklu B.O. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.