VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin takipçisi olacağız
Borsa günü yükselişle kapattı
Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü: İsveç'in NATO üyeliği kararı sonrası kritik temas
MSB duyurdu! Gara'da 3 PKK'lı terörist öldürüldü
İstanbul'da "Narkogüç-47" operasyonunda 43 tutuklama
Dışişleri'nden Lahey kararı sonrası açıklama: "Derhal ve tam olarak uygulanmalı"
26 Ocak 2024 Cuma 18:25:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 18:25:00

İstanbul'da "Narkogüç-47" operasyonunda 43 tutuklama

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Narkogüç-47 Operasyonu'nda yakalanan 49 şüpheliden 43'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilenlere yönelik, Bağcılar merkezli Narkogüç-47 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 49 uyuşturucu satıcısının yakalandığı, bunlardan 43'ünün tutuklandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Arnavutköy ilçesinde bir araçta yapılan aramada 160,5 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini ve 1'i yabancı uyruklu, 2 kişinin yakalandığını kaydetti.

"ÜLKEMİZİ ZEHİR TACİRLERİNDEN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen, 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Bağcılar merkezli düzenlenen operasyonda gençlerimizi zehirleyecek biçimde satışa hazır hale getirilmiş muhtelif miktarda marihuana, metamfetamin, bonzai, eroin, uyuşturucu hap, hassas teraziler, tabanca, muhtelif miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi."

Operasyon görüntülerini de paylaşan Yerlikaya, çalışmalara katılan polisleri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmüyoruz, ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek" açıklamasını yaptı.

Etiketler : İçişleri Bakanı Narkogüç-47 Operasyon Tutuklama
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Doğal güzeller

Doğal güzeller
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX