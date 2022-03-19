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19 Mart 2022 Cumartesi 21:02:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 21:02:00

İstanbul'da motosiklet ve motokuryeler yarın trafiğe çıkabilecek

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İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler için 20 Mart Pazar günü trafiğe çıkışlarına izin verileceği açıklandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "20 Mart Pazar günü saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir." dedi.

Etiketler : istanbul motorkurye yerlikaya motosiklet
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