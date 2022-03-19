19 Mart 2022 Cumartesi 21:02:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 21:02:00
İstanbul'da motosiklet ve motokuryeler yarın trafiğe çıkabilecek
İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler için 20 Mart Pazar günü trafiğe çıkışlarına izin verileceği açıklandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "20 Mart Pazar günü saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir." dedi.
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