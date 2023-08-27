VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zehir tacirlerine geçit yok! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı
Hatay'da depremzedeleri hedef alan şüpheliler gözaltına alındı
Hakkari Valisi Çelik'ten üs bölgelerindeki askerlere ziyaret
İspanya'da şiddetli yağış yaralanmalara neden oldu
Meteoroloji'den Ege için yağış uyarısı
Nijer'de tansiyon düşmüyor: Askeri yönetim taraftarları Fransız üssünün önünde toplandı
27 Ağustos 2023 Pazar 14:45:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 14:45:00

İstanbul'da motosiklet denetimi: 35 bin 382 lira ceza kesildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da kent genelinde 67 noktada yapılan denetimde, 666 motosiklet ve 173 araç kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, motosiklet sürücülerine yönelik kent genelinde dün, iki aşamalı uygulama gerçekleştirildi.

İlk olarak Avcılar ve Kartal'da, ilçe emniyet müdürlüklerinin asayiş büro amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan yerler kontrol edildi.

Uygulama sırasında 2 işletme ve 29 motosikletle ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Denetimlerin ikinci aşamasında ise 23.30-03.30 saatleri arasında 67 noktada, 478 personelin katılımıyla motosikletlere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulamada, Genel Bilgi Toplama sorgusu yapılan 1474 kişiden aranan 1 şüpheli ile 4 yoklama kaçağı yakalandı. Denetimlerde 26 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Toplam 666 motosiklet ve 173 aracın kontrol edildiği uygulamada, 3 motosiklet ile 3 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı.

Kontrollerde, 1 motosiklet trafikten men edilirken, denetimlerde sürücülere toplam 35 bin 382 lira ceza kesildi.

Etiketler : istanbul emniyet müdürlüğü motosiklet denetim
Projelere yetişme telaşı

Projelere yetişme telaşı
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Babalık heyecanını anlattı

Babalık heyecanını anlattı
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Annesi yoğun bakımda

Annesi yoğun bakımda
CAN'dan mutluluk

CAN'dan mutluluk
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX