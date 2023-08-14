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14 Ağustos 2023 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 13:30:00

İstanbul'da minibüs ve taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandı

Kaynak: AA

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapılmasının ardından, haftanın ilk iş gününde taksi ve minibüslerde zamlı tarifeye geçildi.

İBB UKOME'nin 8 Ağustos'taki kararıyla toplu ulaşımda yapılan zamlar sonrasında taksi ve minibüslerde yeni tarife uygulanmaya başlandı.

Söz konusu karar üzerine taksiciler, taksimetrelerini güncelleyerek hizmet vermeye başlarken, minibüsçüler de zamlı ücretlerin yer aldığı tabelaları astı.

Beşiktaş Meydanı'nda taksi bekleyen vatandaşlardan Barış Sürat, yeni tarife nedeniyle daha az taksi kullanacağını belirterek, "Taksi bekliyorum ama gelmiyor, mecbur otobüsle gideceğim." dedi.

Muhammet Koca da yapılan zamların çok kötü olduğunu ifade ederek, uygulamalardan çağırdığı için taksi bulmakta zorlanmadığını söyledi.

"TAKSİ MÜŞTERİSİNDE DÜŞÜŞ BEKLEMİYORUZ"

Taksici Burhan Çoban ise mazot ve araç parça fiyatları nedeniyle zammın normal olduğunu ve bu sabah müşteri bulmakta zorlanmadıklarını anlattı.

İstanbul'da çok uzak mesafeler olması nedeniyle trafik sorununun bulunduğuna işaret eden Çoban, taksi bulmanın o yüzden zor olduğunu aktardı.

Taksici Murat Ezgin, kentte taksi müşterisinde düşüş beklemediklerini belirterek, "İndi bindi ucuz, o yüzden gerçek taksi müşterisi araba kullanmıyor. Minibüsten ucuz. Gerçek taksi müşterisi daha kaliteli, daha elit." diye konuştu.

Taksi şoförü Raşit Sosyal da henüz siftah yapmadığına dikkati çekerek, "Saat kaç oldu, iş yok. Zamdan dolayı müşteri bulamıyoruz. Zam oranı biraz çok oldu ama mazot da çok para. Yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ ÖDEME YAPARKEN ŞAŞIRIYOR"

Beşiktaş hattında minibüs şoförlüğü yapan Aydın Tatlı, zamlı tarifeye geçtiklerini ancak vatandaşın ödeme yaparken şaşırdığını anlatarak, "Valla biraz alınganlık var ama mecburuz. Mazot da pahalı. 12 liralık ücret için 10 lira veriyorlar, bazen 2 lira almıyoruz." dedi.

Minibüs yolcularından Ahmet İlhan Benian da günde iki kere minibüs kullanmak zorunda olduğunu dile getirerek, "25 senedir bu yolda gidip geliyorum. Kaderimizle baş başayız." şeklinde konuştu.

Etiketler : istanbul minibüs taksi ukome ibb
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