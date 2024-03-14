İstanbul'da metrobüs çilesi! İftar öncesi vatandaşlar mağdur oldu
Kaynak: İHA
İstanbul'da trafik çilesi vatandaşları yine mağdur etti. İftar saati öncesi metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti.
İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar otobüs duraklarında ve metrobüslerde yoğunluk oluşturdu, trafik ise durma noktasına geldi.
İftar saatinin de yaklaşmasıyla evlerine gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Yenibosna metrobüs durağında da evlerine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşların kalabalık nedeniyle yürüyemediği görüldü. Öte yandan trafik ise durma noktasına geldi.
#SONDURUM METROBÜS DURAKLARINDA İZDİHAM— 24 TV (@yirmidorttv) March 14, 2024
İstanbul'da iftar öncesi metrobüslerde yoğunluk yaşanıyor. pic.twitter.com/4FiFPvyXGA
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- İstanbul'da metrobüs çilesi! İftar öncesi vatandaşlar mağdur oldu