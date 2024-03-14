İstanbul'da metrobüs çilesi! İftar öncesi vatandaşlar mağdur oldu

İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar otobüs duraklarında ve metrobüslerde yoğunluk oluşturdu, trafik ise durma noktasına geldi.

İftar saatinin de yaklaşmasıyla evlerine gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Yenibosna metrobüs durağında da evlerine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşların kalabalık nedeniyle yürüyemediği görüldü. Öte yandan trafik ise durma noktasına geldi.