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14 Mart 2024 Perşembe 20:07:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 20:07:00

İstanbul'da metrobüs çilesi! İftar öncesi vatandaşlar mağdur oldu

Kaynak: İHA

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İstanbul'da trafik çilesi vatandaşları yine mağdur etti. İftar saati öncesi metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar otobüs duraklarında ve metrobüslerde yoğunluk oluşturdu, trafik ise durma noktasına geldi.

İftar saatinin de yaklaşmasıyla evlerine gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Yenibosna metrobüs durağında da evlerine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşların kalabalık nedeniyle yürüyemediği görüldü. Öte yandan trafik ise durma noktasına geldi.

Etiketler : İstanbul Metrobüs trafik yoğunluk çile
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