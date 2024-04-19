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19 Nisan 2024 Cuma 08:43:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 08:43:00

İstanbul'da metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalandı

Kaynak: AA

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Söğütlüçeşme - Avcılar seferini yapan metrobüsün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalanması üzerine yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.

lınan bilgiye göre Anadolu-Avrupa istikametinde seyrini sürdüren Söğütlüçeşme - Avcılar seferini yapan 34 TN 2745 plakalı metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalandı.

Bunun üzerine yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.

Etiketler : istanbul büyükşehir belediyesi 15 temmuz şehitler köprüsü metrobüs arıza
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