19 Nisan 2024 Cuma 08:43:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 08:43:00
İstanbul'da metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalandı
Kaynak: AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Söğütlüçeşme - Avcılar seferini yapan metrobüsün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalanması üzerine yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.
lınan bilgiye göre Anadolu-Avrupa istikametinde seyrini sürdüren Söğütlüçeşme - Avcılar seferini yapan 34 TN 2745 plakalı metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalandı.
Bunun üzerine yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.
- İstanbul'da metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalandı
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