İstanbul'da metro çilesi: Vatandaşlar isyan etti! Murat Kurum: Nisanda kurtuluyoruz

Metro hattında sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

Metro istasyonlarına gelen yolcular kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük geçti.

Ümraniye'de, Armağanevler, Çekmeköy ve Çarşı durakları da yolcu alımına kapatıldı. İstasyonu tahliye etmeleri yönünde anonslar yapılan yolcular bu duruma tepki gösterdi.

Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi. Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirdi.

Arıza nedeniyle toplu taşıma ve metroyu kullanamayan kişilerin özel araçlarını tercih etmesi nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. Üsküdar ve Ümraniye metro istasyonlarının çevresindeki yollarda sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerledi.

Bazı yolcuların metro içindeki tünellerden yürüyerek, duraklara ulaşmasına ilişkin görüntüler sosyal medyadan da paylaşıldı.

Toplu taşımada meydana gelen aksaklıklara tepki gösteren vatandaşlar sosyal medyadan şikayetlerini bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul bu sabah da bildiğiniz gibi.

Bozulan metrolar, işlerine gitmeye çalışan ancak yolculuğu çileye dönüşen İstanbullular.

İstanbul'u bu beceriksizliğe teslim etmeyeceğiz!

Nisanda kurtuluyoruz. pic.twitter.com/BG2bxUXp57 — Murat KURUM (@murat_kurum) March 7, 2024

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, bu sabah da bildiğiniz gibi. Bozulan metrolar, işlerine gitmeye çalışan ancak yolculuğu çileye dönüşen İstanbullular. İstanbul'u bu beceriksizliğe teslim etmeyeceğiz. Nisanda kurtuluyoruz." ifadelerini kullandı.