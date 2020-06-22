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22 Haziran 2020 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 18:00:00

İstanbul'da maske denetimi yapıldı

Kaynak: DHA

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İstanbul'da açık alanlarda maske zorunluluğu kararının ardından Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde emniyet ekiplerince maske denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği talimat doğrultusunda, İstanbul Valiliğince açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda İstanbul Emniyetine bağlı ekipler kentin dört bir yanında sosyal mesafe kontrolüne ek olarak maske denetimi de yaparak, gerekli uyarılarda bulundu.

Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde, Güvenlik Büro Amirliği ve trafik ekiplerince sabah saatlerinden itibaren meydanlarda ve birçok noktada kontroller yapıldı.

Sosyal mesafeye uymayan ve maskeyi kuralına uygun takmayan vatandaşlar uyarılırken, uyarılara aldırmayıp maske takmayan vatandaşlara ise 900 lira ceza kesildi.

Mısır Çarşısı ve Tahtakale'de dolaşan ekipler sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskelerini kuralına göre takmayan vatandaşları cezai işlem konusunda uyardı.

Denetim sırasında bazı vatandaşların, "Maske takmayanlar bizim hakkımızı yiyor. Kesinlikle ceza kesilmesi gerekiyor." dedi.

Anadolu Yakası'nda da birçok cadde ve sokakta megafonlarla vatandaşlar ikaz edildi.

Vatandaşların polisin denetiminden memnun olduğu gözlendi.

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