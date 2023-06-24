İstanbul'da mangal önlemi

Hava sıcaklıklarının artması İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi. Orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı 'piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara' girişler yasaklandı. 15 Ekim'e kadar mangal yapmaya kalkışanlar para cezası ödeyecek.

BAYRAMDA YOĞUNLUK ARTACAK

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı bir dizi önlem alındı. İstanbul Valiliği, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir" denildi.

KORULAR VE PARKLAR SERBEST

Açıklamada "Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır. İstanbul İli sınırları dahilinde piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır" ifadelerini kullanıldı.