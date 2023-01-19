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19 Ocak 2023 Perşembe 12:45:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 12:45:00

İstanbul'da kural ihlali yapan taksilere geçen yıl 212 bin 65 lira ceza uygulandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da 2022 yılında, şikayet edilen ve denetimde tespit edilen taksilere 212 bin 65 lira ceza kesildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kentte 2022 yılında 18 bin 395 taksi hizmet verdi ve bu taksilerde 54 bin 395 şoför kayıtlı olarak çalıştı.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl 1560 noktada denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde, 2 bin 48 taksiye tutanak tutuldu. Yapılan ihlallere göre Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) maddeleri kapsamında, puan düşümleri uygulandı.

İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapan taksilerle ilgili 80 bin 127 şikayet geldi. Taksilerle ilgili en çok "Yol ve yolcu seçme" konusuyla ilgili şikayet iletildi.

Şikayetlerin 44 bin 129'u "Yol ve yolcu seçme" konusuyla ilgili olurken, 7 bin 781'i "Yolcuya kaba davranılması", 6 bin 948'i ise "Fazla ücret alınması" ile ilgili oldu.

Taksilere, "Trafik kurallarının ihlalinden" 6 bin 659, "Yolcuyu uzak yoldan götürmekten" 3 bin 435, "Kısa mesafe diye yolcu almamaktan" 3 bin 315, "Taksimetre açılmamasından" 2 bin 301 şikayet geldi.

Denetimler ve gelen şikayet ihbarları neticesinde, 2022 yılında taksilere 212 bin 65 lira ceza kesildi.

MİNİBÜSLERDE EN ÇOK "TRAFİK KURALI İHLALİNDEN" ŞİKAYET EDİLDİ

Öte yandan trafik kurallarını ihlal eden minibüsler de denetime takıldı. İstanbul'da 163 minibüs hattında, 443 güzergahta 5 bin 709 minibüs hizmet veriyor.

Bu minibüslerin 5 bin 599'u tahditli plaka olup, 110'u ihaleli plaka olarak yolcu taşımacılığı yapıyor. En son verilere göre minibüslerde 10 bin 910 kayıtlı şoför çalışıyor.

İBB ekiplerince, 2022 yılında hatlı minibüslerle ilgili 11 bin 579 denetim gerçekleşti. Ekipler, geçen yıl kural ihlali yapan 11 bin 860 minibüse yaptırım uyguladı.

İstanbul'da taksilerde olduğu gibi minibüslerle ilgili de çok sayıda şikayet geldi. Minibüslerle ilgili "Trafik kuralı ihlalinden" 10 bin 470, "Yolcu almamaktan, durmamaktan" 6 bin 396, "Güzergah ihlalinden" 2 bin 779, "Araç içi sigara içilmesinden" 881 şikayet geldi.

Etiketler : istanbul taksi ceza
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