VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısına kınama
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Türkiye ile Portekiz arasında "ETOK/JETCO Protokolü" imzalandı
"Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor
"Öğrencilerimiz için kamp süreci çok kıymetli olacak"
Finlandiya'dan Türkiye açıklaması
Katılım Finans Kefalet Şirketi kuruluyor
"Kuraklık, kabul etmemiz gereken bir konudur"
Bakan Kurum'dan genç araştırmacılara burs müjdesi
Küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı davası başladı
İspanya'da özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanları greve başladı
Alman ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,2 küçüldü
Pakistan'da camiye intihar saldırısı
Hatay'da yangınlardan etkilenen ormanlık alanlar ağaçlandırmayla yeşerdi
Danimarka'da Hristiyan ve Yahudi din adamlarına göre kutsal kitap yakmak ifade özgürlüğü değil
Türkiye'de 2022, 10 yılda deprem aktivitesi en düşük yıl olarak kayıtlara geçti
"Putin, beni Ukrayna savaşı öncesi füze saldırısıyla tehdit etti"
Emtia piyasası ibreyi yukarı çevirdi
Savunmadaki ambargoya yanıt yerli sistem oldu
Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
EYT düzenlemesi Meclis'te! Akbaşoğlu: Bugün tarihi bir gün
"NATO üyeliklerini ayrı ayrı değerlendirebiliriz"
Ekonomik güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 1,3 artarak 99,3 oldu
Bakan Koca'dan ilaç açıklaması: Kısa zamanda piyasaya verilecek
30 Ocak 2023 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 14:30:00

İstanbul'da küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı davası başladı

Kaynak: aa

ABONE OL

İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf Ziya G. ve Kadir İ, hazır bulundu.

Tutuksuz sanık anne Fatıma G'nin katılmadığı duruşmaya, tarafların avukatlarının yanı sıra İstanbul Barosu başta olmak üzere farklı şehirlerden baro yetkilileri de geldi.

Daha önce talimatla ifadesi alınan mağdur H.K.G. de duruşmaya katılmadı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Duruşma öncesi adliye içinde ve çevresinde güvenlik güçlerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunun bulunduğu koridora avukat dışında izleyici alınmaması nedeniyle zaman zaman gerginlik yaşandı.

Mahkeme heyeti, davada katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.

Duruşma iddianamenin okunmasıyla sürüyor.

ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Duruşma öncesi adliye önünde toplanan TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun CHP'li üyeleri ile Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sol Parti temsilcileri basın açıklaması yaptı.

CHP'nin TBMM Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu üyesi Suzan Şahin, burada yaptığı açıklamada, kadınların ve çocukların korunması gerektiğini söyledi.

Şiddete teşvik eden, cezalandırmayan, cezasızlıkla ödüllendirilen kişilerin, bu şiddetini artırarak sürdürdüğünü aktaran Şahin, "Biz buradan kamu vicdanı olan hakimlerden bu cezasızlığın ortadan kalkmasını, kamunun sesi bizlerin sesine kulak vermesini ve gerçek bir yargılamanın, gerçek bir cezanın ortaya çıkmasını istiyoruz." dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de yaptığı basın açıklamasında, davanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Hazırlanan iddianamede müştekinin 14 yaşındayken hastaneye gittiğinde polislerin haber vermesi üzerine soruşturma başlattığı, savcılığın kemik testi istemesi üzerine müşteki yerine başka bir kızın kemik testine girdiği ve soruşturmanın bunun üzerine kapandığı aktarılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerinin değerlendirilmesinin ardından mahkeme tarafından Kadir İ. (47) ile Yusuf Ziya G. (59) hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Bunun üzerine gözaltına alınan sanıklar Kadir İ. ile Yusuf Ziya G, haklarındaki tutuklama kararları yüzlerine okunmasının ardından cezaevine gönderilmişti.

Etiketler : istanbul cinsel istismar çocuk dava
18. ay kutlaması

18. ay kutlaması
Anne-kız selfisi

Anne-kız selfisi
Kahraman askerimizin hikâyesi

Kahraman askerimizin hikâyesi
Sağlık sektöründe bir numarayız

Sağlık sektöründe bir numarayız
Belgeselin müzikleri Murat'tan

Belgeselin müzikleri Murat'tan
Paris'te büyüledi

Paris'te büyüledi
Sözlü şiddete maruz kaldım

Sözlü şiddete maruz kaldım
Sağlıklı yaşam buluşması

Sağlıklı yaşam buluşması
Ercan Turgut'u andılar

Ercan Turgut'u andılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX