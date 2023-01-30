Küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı davası başladı

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf Ziya G. ve Kadir İ, hazır bulundu.

Tutuksuz sanık anne Fatıma G'nin katılmadığı duruşmaya, tarafların avukatlarının yanı sıra İstanbul Barosu başta olmak üzere farklı şehirlerden baro yetkilileri de geldi.



Daha önce talimatla ifadesi alınan mağdur H.K.G. de duruşmaya katılmadı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI



Duruşma öncesi adliye içinde ve çevresinde güvenlik güçlerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunun bulunduğu koridora avukat dışında izleyici alınmaması nedeniyle zaman zaman gerginlik yaşandı.

Mahkeme heyeti, davada katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.

Duruşma iddianamenin okunmasıyla sürüyor.

ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI



Duruşma öncesi adliye önünde toplanan TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun CHP'li üyeleri ile Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sol Parti temsilcileri basın açıklaması yaptı.

CHP'nin TBMM Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu üyesi Suzan Şahin, burada yaptığı açıklamada, kadınların ve çocukların korunması gerektiğini söyledi.

Şiddete teşvik eden, cezalandırmayan, cezasızlıkla ödüllendirilen kişilerin, bu şiddetini artırarak sürdürdüğünü aktaran Şahin, "Biz buradan kamu vicdanı olan hakimlerden bu cezasızlığın ortadan kalkmasını, kamunun sesi bizlerin sesine kulak vermesini ve gerçek bir yargılamanın, gerçek bir cezanın ortaya çıkmasını istiyoruz." dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de yaptığı basın açıklamasında, davanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU?



İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Hazırlanan iddianamede müştekinin 14 yaşındayken hastaneye gittiğinde polislerin haber vermesi üzerine soruşturma başlattığı, savcılığın kemik testi istemesi üzerine müşteki yerine başka bir kızın kemik testine girdiği ve soruşturmanın bunun üzerine kapandığı aktarılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerinin değerlendirilmesinin ardından mahkeme tarafından Kadir İ. (47) ile Yusuf Ziya G. (59) hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Bunun üzerine gözaltına alınan sanıklar Kadir İ. ile Yusuf Ziya G, haklarındaki tutuklama kararları yüzlerine okunmasının ardından cezaevine gönderilmişti.