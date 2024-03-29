İstanbul'da Kritik toplantı: Türkiye-ABD güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyeti ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ve ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetiyle görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Türkiye ve ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ayrıca DEAŞ terör örgütü ve aşırıcılık ile mücadele, PKK ve gerçekleştirdiği organize suç faaliyetleri, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Filistin'e karşı insanlık dışı saldırıları ve Filistin'deki insanlık dramı ele alındı.
Görüşmede, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh yer aldı.
ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyeti, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul ettik.— Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) March 29, 2024
Görüşmede, Türkiye ve ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri... pic.twitter.com/Ko4FM9aPQU
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