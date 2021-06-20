İstanbul'da korkutan deprem! Uzmanlar yorumladı

Saat 15.07'de meydana gelen deprem Ataşehir, Üsküdar, Tuzla, Pendik çevrelerinde ciddi bir şekilde hissedildi. Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşlar depremi hissedince ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı. Akşam'ın haberine göre, Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depremin ardından yaptığı açıklamada, "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun" dedi.

OLUMSUZ DURUM YOK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

'YIKICI BİR DEPREM BU FAYDA OLMAZ'

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan: "Kandilli 3.9 dediği deprem, Uluslararası Merkezlerde 4.1 olarak veriliyor. Ümraniye'ye 12 km güneydoğusunda. Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un güneyinde Kuzey Marmara Fayı çevresinde zaman zaman depremler yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 4 büyüklüğünde kıyıya yakın bir deprem meydana gelmişti. Bu faya çeşitli şekilde bağlı olan ikincil faylar da var. Bunların bir kısmı denize bir kısmı karaya doğru uzanıyor. Anadolu ve Avrupa yakasında kara ortamında da faylar var. Bunların diri olduğuna dair kesin bilgiler yok. Ancak 3'ten küçük depremler her gün kaydediliyor. Hissetmesek de bu depremler var. Birçoğu denizde, az bir bölümü de karada oluyor."

Prof. Dr. Okan Tüysüz: "Burada bildiğimiz büyük deprem oluşturacak fay mevcut değil. Tuzla fayı dediğimiz bir fay var, ama bunun aktif olup olmadığı konusunda bilgi sahibi değiliz. Büyük olasılıkla bu fayın ürettiği bir depremdir diye düşünebiliriz. Bu düşüncemiz doğruysa büyük deprem beklemek doğru değil. Bunun üzerinde de zaman zaman küçük depremler ortaya çıktı geçmişte de. Eğer bu düşünce doğruysa da büyük ve yıkıcı bir deprem olması mümkün değil."