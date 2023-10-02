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02 Ekim 2023 Pazartesi 07:35:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 07:35:00

İstanbul'da korkutan kaza! 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Kağıthane Tüneli çıkışı Beşiktaş yönünde seyreden araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek varyant altındaki beton direğe çarptı. Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de beton direğe çarpan cipte yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş yönüne giden S.T'nin kullandığı 34 FNM 253 plakalı cip, Kağıthane Tüneli çıkışında kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton direğe çarparak durabildi.

Kazada, araçtaki sürücü S.T ile H.A, C.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Etiketler : kaza trafik kazası Şişli' Beşiktaş Kağıthane Tüneli çıkışı
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