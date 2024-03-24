24 Mart 2024 Pazar 07:08:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 07:08:00
İstanbul'da köprüler Pakistan Milli Günü için ışıklandırıldı
Kaynak: AA
ABONE OL
İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, Pakistan Milli Günü dolayısıyla yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı.
FSM ve YSS köprüleri, "23 Mart Pakistan Milli Günü"ne dikkati çekmek amacıyla yeşil ve beyaz renge büründü.
Dün akşam havanın kararmasıyla başlayan her iki köprüdeki aydınlatmanın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.
- İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Esra Elönü ile Arafta Sorular”a konuk oluyor
- Kaybedeceğini anlayanlar şiddete başvuruyor! Murat Kurum alçak saldırıyı kınadı
- İstanbul'da köprüler Pakistan Milli Günü için ışıklandırıldı
- Murat Kurum: Bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek
- Başkan Erdoğan vatandaşlara telefonla seslendi: 'Durmak yok' yola devam diyoruz
- AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" bugün yapılacak