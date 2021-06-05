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05 Haziran 2021 Cumartesi 18:07:00 - Güncelleme:05 Haziran 2021 Cumartesi 18:07:00

İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde trafik yoğunluğu oluştu

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Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kısıtlama olmayan ilk cumartesi günü mesainin de bitmesiyle trafikte hareketli saatler yaşanmaya başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile D100 karayolu, TEM otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen İstanbullular sahillere akın ederken, kentin çeşitli noktalarındaki parklar ve çimenlikler doldu. Metro, tramvay, otobüs ve metrobüs duraklarıyla alışveriş merkezleri ve marketlerde yoğunluk yaşandı.

Etiketler : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü TEM otoyolu İstanbul
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