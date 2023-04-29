İstanbul'da kentsel dönüşüm için 3 günde 58 bin 61 başvuru yapıldı
Kaynak: AA
İstanbul'da, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na 3 günde 340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru yapıldı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbullular, Yarısı Bizden Kampanyamızı tuttu. 3 günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın hayatını etkileyecek sayıda başvuru aldık. 340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru yapıldı. Başvuruları inceliyor, süreçleri başlatıyoruz. İstanbul'umuzda riskli yapı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, paylaşımında kampanyayla ilgili merak edilenlerin "http://yarisibizden.gov.tr" adresinde olduğunu hatırlattı.
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