İstanbul'da orman yangını

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28 Haziran 2020 Pazar 17:37:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 17:37:00

İstanbul'da Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı

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İstanbul'da Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangına helikopter ile havadan da müdahale edildiği öğrenildi.

Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve yerden müdahale sürüyor.

Yangın, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi yanındaki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için geldi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı. Ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sürüyor.

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