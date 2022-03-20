İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji tarafından güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre kar yağışı salı gününe kadar sürecek. Karadeniz Bölgesi için de kuvvetli kar yağışı uyarısı var. İşte ayrıntılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor

UYARILAR

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışları sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yeni kar örtüsü nedeniyle çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL İÇİN YENİ YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul'da yoğun kar yağışı 12.00-24.00 saatleri arasında devem edecek

VALİ YERLİKAYA AÇIKLADI

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular; 20 Mart Pazar günü 10.00'dan itibaren

Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey, Sakarya'nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 0°C, 6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, yarın (Pazar) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ -1°C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ 0°C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -8°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -6°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile bu akşam Konya çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -6°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -5°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ -9°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KONYA -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -7°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -4°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -6°C, 0°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK -3°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'de ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere, bölge genelinin karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 1°C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 1°C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

TOKAT -3°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 1°C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğu kesimleri kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere, (Malatya ve Elazığ hariç) bölgenin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, -6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

KARS -9°C, -7°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -5°C, 3°C

Çok bulutlu

VAN -1°C, 1°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ŞANLIURFA -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu