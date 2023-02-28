İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ardından Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı alındı.
28 Şubat 2023 Salı 14:35:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 14:35:00
Depreme karşı tedbirler alınmaya devam ediyor!! İstanbul'da Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binasının ardından bugün de Kağıthane Devlet Hastanesi'nin de depreme dayanıksız olduğu tespit edildi.
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