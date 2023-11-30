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30 Kasım 2023 Perşembe 13:27:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 13:27:00

İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu

Kaynak: AA

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İstanbul'da kaçak ilaç ve ürün operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç ve ürün operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ilaç imalatı ile satışının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde depo olarak kullanılan bir adreste kaçak ilaç imalatı yapıldığını tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı.

Depodaki aramalarda 776 bin 86 zayıflama ve cinsel içerikli ilaç, 463 bin 188 zayıflama çayı ve kahvesi ile 281 bin 216 cinsel içerikli macun ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Etiketler : istanbul kaçak ilaç operasyon
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