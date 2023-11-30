İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu

İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç ve ürün operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ilaç imalatı ile satışının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde depo olarak kullanılan bir adreste kaçak ilaç imalatı yapıldığını tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı.

Depodaki aramalarda 776 bin 86 zayıflama ve cinsel içerikli ilaç, 463 bin 188 zayıflama çayı ve kahvesi ile 281 bin 216 cinsel içerikli macun ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.