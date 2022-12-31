İstanbul'da jandarmadan helikopter destekli yılbaşı denetimi
Kaynak: AA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Jandarma ekiplerince, Beykoz Riva ve Sarıyer Uskumru'nun da aralarında bulunduğu 36 farklı yerde yol kontrol noktası oluşturuldu. Ekipler, bu noktalarda trafiği düzenlemek ve denetlemek için çalışma yaptı.
Denetimlere havadan drone ve helikopterle de destek verildi.
Havadan yapılan denetimlerde, trafik ihlali yapan ve kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek, karadaki kontrol notlarında uygulama yapan ekiplere bildirildi.
Jandarma ekipleri, kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere cezai işlem uyguladı.
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