İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 2 araç hasar gördü
Kaynak: AA
İstanbul Üsküdar'da sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki iki otomobil hasar gördü.
Aziz Mahmud Hüdai Mahallesi Öğdül Sokak'taki sitenin istinat duvarı, park halindeki iki aracın üzerine çöktü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Zabıta ekipleri, güvenlik şeridi çekerek sokakta önlem aldı.
Ekiplerin incelemesinde istinat duvarının altında kalan araçlarda hasar oluştuğu belirlendi.
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