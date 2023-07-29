İstanbul'da 'İmamoğlu' çilesi son gaz! Vatandaşlar çileden çıktı
Kaynak: AA
CHP'li İmamoğlu'nun, İstanbul'a hizmet etmek yerine CHP'de genel başkanlık koltuğu için kavgaya tutuşmasının bedelini İstanbullular ödemeye devam ediyor. Sık sık İETT otobüsü arızalarıyla gündeme gelen CHP'li İBB yönetimi, bu soruna bir türlü çare bulamıyor. Bu kez, Zeytinburnu'nda 2 metrobüsün art arda arızalanması sonucu araçtan inerek metrobüs yolunda bir süre beklemek zorunda kalan yolcular yaşananlara tepki gösterdi.
Avcılar'dan Söğütlüçeşme istikametine seyreden metrobüs, Merter durağını geçtikten sonra Cevizlibağ'a gelmeden bilinmeyen bir nedenle arızalandı.
Arıza nedeniyle kliması çalışmayan metrobüste havasız kalan yolcular araçtan indi. Yolculara, arkadan gelen araçlara binebilecekleri bilgisi verildi.
Bu sırada görevliler arkadan gelen bir metrobüsün de arızalandığını yolculara duyurdu. Bu araçtan da yolcuların inmesiyle metrobüs yolunda yoğunluk oluştu.
Görevliler, can güvenliği ve trafik akışını sağlamak için yolcuları metrobüs yolunun kenarında beklemeleri yönünde uyardı.
Yolcular trafik akışının olduğu metrobüs yolunda bekletilmelerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.
Metrobüs yolunda bekleyen yolcuların daha sonra gelen araçla Cevizlibağ durağına ulaşması sağlandı.
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