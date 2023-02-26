VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
Depremin vurduğu dört il şark hizmetine dahil edildi
Deprem bölgelerinde 74 bin 284 emniyet personeli görev yapıyor
Ülke genelinde asayiş ve narkotik uygulaması başlatıldı
Türk futbolunun efsane isimlerinden Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Azerbaycan'da Hocalı Katliamı kurbanları anılıyor
Deprem yardımları kırsaldaki üreticilerin kapısına kadar götürülüyor
Bakan Akar'dan depremzede çocuklara "moral" ziyareti
Deprem anını tekrar yaşamak doğal bir tepki
Doğru nefes almak stresten uzaklaştırıyor
Göç ve göçün psikolojik etkileri
THY'nin Köln seferleri Almanya'daki grev nedeniyle iptal edildi
Mehmetçiğin ve İHA'ların deprem bölgesindeki çalışmaları sürüyor
Nurdağı'nda kurulan geçici barınma alanlarına ilişkin paylaşım
AK Parti'den Ankara'ya yerleşen depremzedeler için "Kardeş Aile" kampanyası
Hocalı Katliamı... Dışişleri Bakanlığı: Bu insanlık suçunu lanetliyoruz
Bakan Akar, MSB Seyyar Sahra Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
Türk Eczacıları Birliği depremzedelerin ilaca erişimi için 10 ilde 26 sahra eczanesi kurdu
Depremden etkilenen 166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapı güvenliği yüksek teknolojiyle 24 saat izleniyor
Borsa, depremler sonrası alınan önlemlerle dengelendi
TBMM salı günü mesaiye başlıyor: İşte gündem başlıkları...
Hocalı Katliamı... "Hukuki açıdan soykırım suçunun işlendiğini görüyoruz"
26 Şubat 2023 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 13:00:00

İstanbul'da ilçe ilçe kentsel dönüşüm

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İstanbul'da eski yapı stokunun azaltılması yönünde atılan adımların başında kentsel dönüşüm geliyor. Bazı ilçelerde kurulan kentsel dönüşüm ofisleriyle vatandaşın kafasındaki soru işaretleri gideriliyor. Dönüşüm başlatılan bazı ilçelerde de hak sahipleri evlerine yerleşiyor.

İstanbul Bahçelievler'de, depreme dayanıksız yapılarda başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi. Belediye ekipleri 5 noktaya kentsel dönüşüm ofisleri kurdu, amaç ise vatandaşın kafasındaki soru işaretlerini gidermek.

Kentsel Dönüşüm Müdürü Alper Nevruz, ofisleri plan notlarını ve vatandaşların haklarını anlatmak için kurduklarını söyledi.

"Vatandaşlarımızın kendi binalarının durumlarının ne olduğunu, yeni plana göre ya da eski yapılış tarihi itibarıyla haklarının neler olduğunu bilgisini veriyoruz. Yıkılıp yapıldığında yeni yapısının nasıl bir metrekareye sahip olacağını, bunların ne kadarlık alanda olacağını dair bilgiler veriyoruz."

"KİRA DESTEĞİ VERİLİYOR"

Belediyelerin kentsel dönüşüm müdürlükleri ile yürüttüğü projeler vatandaşa avantaj sağlıyor. Nevruz, konuyla ilgili şunları anlattı:

"Binalarının kentsel dönüşüm yanında yıkıp yeniden yapmak istediklerinde kira yardımı, kredi desteği, ikinci riskli yapılarda 18 aya kadar kira yardımı, bunları kredi desteği ve yıkılan binasının diyelim bin metrekare bir yapısı yıkılıyorsa, bunun bin beş yüz metrekareye kadar olan kısmı için harç, tapu harcı, noter harcı gibi harç ve ücretlerden muafiyet sağlanıyor."

"EKSTRA PARA ÖDEMESİNE GEREK KALMADI"

Şirinevler Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşüm de vatandaşlara sağlanan avantajlı projelere örnek niteliğinde. Mahalledeki 13 blok kentsel dönüşüme girdi. Yerine 10 blok yapılıyor. Üstelik vatandaşların ekstra para ödemesine de gerek kalmadı.

Nevruz, "Kentsel dönüşümdeki getirdiğimiz plan notları sayesinde on kata kadar yapılaştılar ve daha önceden müteahhitlere ödemesi gereken miktarlarda ciddi oranlarda azalma oldu. Hatta bazı bloklarda 70 ila 120 bin lira tutarında müteahhitler tarafından maliklere ödemeler yapıldı" bilgisini verdi.

BEYKOZ'UN TOKATKÖY MAHALLESİ'NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul'da kentsel dönüşüme başlanan noktalardan biri de Beykoz ilçesinin Tokatköy Mahallesi'ydi. 2016'da başlayan dönüşüm süreci, çeşitli engellemelerle karşılaştı.

Mahalle sakinlerinin yüzde 84'ü evlerini TOKİ'ye emanet etmeyi kabul ediyor ve 'kentsel dönüşüme evet' diyor. Mahalle sakinlerinin yüzde 16'sı ise evlerini vermek istemiyor. Bu da dönüşüm sürecini yer yer sekteye uğratıyor.

Tokatköy Mahallesi Muhtarı Galip Bekaroğlu, konuyla ilgili "Muhalefet partileri, ilçe başkanları, milletvekilleri, parti başkanları herkesi bu konuya soktular. İş günden güne sertleşti, konu medyaya döküldü. Bu olumsuzluklara karşı artık evlerde zorla da olsa boşaltıldı" dedi.

TOKİ, Tokatköy'deki çalışmalarını sürdürüyor. Dükkanları ve otoparkı bulunan 5 katlı konutlar imar sürecinde. Hedef, 77 bloktan oluşan 823 dairenin hızla sahiplerine teslim edilmesi.

ESENLER'DE DEV BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLATILDI

İç içe ve eski evler, dar sokaklar... Olası depremde riskli bölgelerden olan İstanbul'un Esenler ilçesinde önlemler alındı, dev bir kentsel dönüşüm başladı.

İlçede imara açık olmayan bölgelerdeki evler için yıkım kararı verildi. 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı. Hak sahipleri, evlerine yerleşmeye başladı.

Projede yatay mimari ön planda. Zemin artı 5 kat ilkesiyle hareket edildi. Yeşil doku ve ağaç varlığı korundu. Hak sahipleri için sosyal ve ferah bir yaşam alanı oluşturuldu.

Projenin ikinci etabı için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Hak sahipleri, evlerine kavuşacağı günü bekliyor

Dönüştürülmek üzere yıkılan evlerin olduğu bölgeye okul, kreş gibi sosyal donatı alanları yapılacak. Yepyeni bir yaşam koridoru oluşturulacak.

Etiketler : istanbul kentsel dönüşüm bahçelievler beykoz esenler deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX