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İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı
02 Şubat 2024 Cuma 21:58:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 21:58:00

İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: DHA/AA

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Zeytinburnu'nda tramvayın, aynı istikamette ilerleyen başka bir tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşanıyor.

Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Topkapı durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle önündeki tramvaya çarptı.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, yolcular araçlardan inerek diğer duraklara yürüdü.

Bölgeye gelen teknik ekipler, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerin geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Etiketler : tramvay kaza sefer durdu T1 hattı
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