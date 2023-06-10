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10 Haziran 2023 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 09:15:00

İstanbul'da iki köprü "skolyoz farkındalığı" için ışıklandırıldı

Kaynak: AA

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İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, skolyoz hastalığına dikkati çekmek amacıyla yeşil renkte aydınlatıldı.

Skolyoz farkındalık ayı çerçevesinde her yıl haziranda hastalığa dikkati çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Skolyoz Araştırma ve Tedavi Derneğince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü desteğiyle İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri yeşil renkte ışıklandırıldı.

Etiketler : istanbul köprü skolyoz
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