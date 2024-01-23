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23 Ocak 2024 Salı 22:25:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 22:25:00

İstanbul'da ''huzur uygulaması'' yapıldı

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İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli 'huzur uygulaması' gerçekleştirdi.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Etiketler : Istanbul polis huzur uygulamasi helikopter destekli
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