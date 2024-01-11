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11 Ocak 2024 Perşembe 23:19:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 23:19:00

İstanbul'da ''huzur uygulaması''

Kaynak: AA

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İstanbul'da polis, kent genelinde helikopter destekli ''huzur uygulaması'' gerçekleştirdi.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Taksim'deki denetim noktasında durdurulan araçlar polis ekiplerince arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Helikopter destekli uygulamaya narkotik dedektör köpeği de katıldı.

Etiketler : İstanbul huzur polis destek helikopter uygulama
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