İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
Kaynak: AA
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.
Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.
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