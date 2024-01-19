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19 Ocak 2024 Cuma 08:08:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 08:08:00

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

Kaynak: AA

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İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Etiketler : istanbul hava muhalefeti vapur seferleri
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