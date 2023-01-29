VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BBP'nin 30. kuruluş yıl dönümü... "Bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz"
‘Süreyya' olarak döndü
Emine Erdoğan doğasever gençleri tebrik etti
'Yalı Çapkını' Şili yolcusu
Mustafa Keser: Başından beri gönüllü değildim
Turunçgil ihracatında 5 yıldır şampiyon mandalina
İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak'tan "aşırı tüketim" uyarısı
Değişen iklim şartları bazı hayvanların neslini tehlikeye atabilir
İstanbul'da hava kirliliği 2022'de yüzde 9 arttı
Türk Kızılayın kan stokları "alarm" veriyor
"Milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor"
Sanatsal buluşma
Meclis yoğun bir haftaya daha giriyor
Aşkın ilk fotoğrafı
Alışveriş stili
Tunus'ta erken genel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi başladı
Onur Tuna'ya açılan davaya ret
EYT'de sona gelindi! Düzenleme yarın Meclis'te
ABD polisi, paket taşıyan sürücünün gasbedildiği anın görüntülerini paylaştı
Akbar'dan Sovyet film müzikleri
Neden'lerin şarkısı
5 ülkeden provokatif Türkiye uyarısı
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Washington Post: ABD terörist eğitiminde
29 Ocak 2023 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 12:00:00

İstanbul'da hava kirliliği 2022'de yüzde 9 arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da hava kirliliği, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 artış gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, İstanbul'da 2021'de ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 38,2 µg/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. 2022'de 41,5 µg/m3 olan hava kirliliği önceki yıla göre yüzde 9 arttı.

Geçen yıl, İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon 97,6 µg/m3 ile Göztepe oldu. Burayı sırasıyla 95,4 ile Sultangazi 3, 63,6 ile Sultangazi 2, 59,3 µg/m3 ile Esenyurt istasyonları takip etti.

Aynı dönemde hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 13,1 µg/m3 ile Kandilli 1 olurken, partikül madde hava kirliliği Büyükada istasyonunda 15,8, Sarıyer istasyonunda 24,4, Şile istasyonunda 25,1 µg/m3 olarak belirlendi.

İstanbul'da hava kirlilik oranı, 2022'de önceki yıla göre 25 istasyonda artarken 9 istasyonda azaldı.

Geçen yıl, 2021'e oranla hava kirliliğinin en fazla arttığı istasyonlar arasında ilk sırada yüzde 99,9 değişimle Kumköy yer aldı. Kumköy'ü sırasıyla yüzde 57,5 ile Göztepe, yüzde 49,1 ile Çatladıkapı, yüzde 36,5 ile Selimiye, yüzde 36,4 ile Sancaktepe istasyonları takip etti.

Aynı dönemde ortalama hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyon yüzde 40 değişimle Kandilli 1 oldu. Kandilli'yi yüzde 19,7 ile Başakşehir, yüzde 14,5 ile Sarıyer, yüzde 13,5 ile Bağcılar, yüzde 12 ile Yenibosna istasyonları izledi.

İstanbul'da bulunan istasyonların hava kirliliği (PM10) ortalaması şu şekilde oldu:

Etiketler : istanbul hava kirliliği hava kalitesi
Duygulandıran buluşma

Duygulandıran buluşma
Kahraman askerimizin hikâyesi

Kahraman askerimizin hikâyesi
Kuaför Fatma'yı Sezen Aksu yaptım

Kuaför Fatma'yı Sezen Aksu yaptım
Aşk itirafı

Aşk itirafı
Sevenleri için operasyon yaptırdı

Sevenleri için operasyon yaptırdı
Klibi eşine emanet

Klibi eşine emanet
Belgeselin müzikleri Murat'tan

Belgeselin müzikleri Murat'tan
18. ay kutlaması

18. ay kutlaması
282 bin TL'lik hediye

282 bin TL'lik hediye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX