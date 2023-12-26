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İstanbul'da hastane, okul ve camilerde dönüşüm hazırlığı sürüyor
26 Aralık 2023 Salı 16:26:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 16:26:00

İstanbul'da hastane, okul ve camilerde dönüşüm hazırlığı sürüyor

Kaynak: TRT Haber- Fahriye Demirci

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Beklenen Marmara depreminden en çok etkilenecek şehir, kuşkusuz İstanbul. Kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Olası bir depremde, kamu binaları ile İstanbulluların hem sağlık hem de barınma ihtiyacı karşılanacak. İşte İstanbul'daki kamu binalarında son durum...

Hastaneler, okullar, camiler...

Olası bir deprem sonrasında İstanbul'da hem sağlık hizmetleri hem de barınma ihtiyacının karşılanmasında kilit rol oynayacak.

Kentsel dönüşüm kapsamında kamu binaları tek tek incelendi. Kimi yerinde güçlendirildi kimi sıfırdan inşa edildi.

HASTANELERDE DEPREME HAZIRLIK

2007'de başlatılan incelemede, İstanbul'daki sağlık kurumlarına ait binaların yüzde 25'inin depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi.

Aralarında Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin de bulunduğu 8 hastane yerinde dönüştürüldü.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin de olduğu 19 hastane ise sıfırdan inşa edildi.

5 hastaneye 9 şiddetinde depreme dayanıklı sismik izolatör yerleştirildi

Kentin 5 hastanesi, 9 şiddetinde bir depreme dahi dayanıklılık sağlayan sismik izolatör teknolojisiyle donatıldı.

İstanbul'un depreme dayanıklı olmayan 6 hastanesi için de tahliye kararı verildi.

Kağıthane Devlet Hastanesi'nin tahliyesi tamamlandı. Aralarında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin de bulunduğu diğer hastanelerin tahliyesi sürüyor.

Sağlık kurumlarındaki dönüşüm 3-4 yılda tamamlanacak

Sağlık kurumlarındaki bu dönüşümle kapasite de arttı. 2002'de 19 bin olan yatak sayısı, 48 bine ulaştı.

İstanbul, son 7 yılda depreme dayanıklı 27 hastaneye kavuştu.

İstanbul'un sağlık kurumlarındaki dönüşümün 3-4 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

1999 öncesi yapılan 1351 okulun riskli olduğu tespit edildi

Olası Marmara depremi sonrası kentin öncelikle okulların barınma için kullanılması planlanıyor.

1999 öncesi yapılan 1418 okuldan 1351'inin riskli olduğu tespit edildi. Depreme dayanıksız okullardan 769'u güçlendirilirken, 454'ü yıkılıp yeniden yapıldı. 93 okul için de şubat ayında tahliye kararı verildi. 128 okulun 109'unda yapım, 19 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Tarihi yapılarda deprem hazırlığı

İstanbul'un tarihi yapıları da olası bir afette, barınma ihtiyacını karşılayabilecek şekilde hazırlanıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 300 tarihi yapının restorasyonunu tamamladı.

Aralarında Fatih Cami, Süleymaniye Cami, Eminönü Yeni Caminin de bulunduğu birçok eser güçlendirildi.

Etiketler : İstanbul deprem hazırlık marmara
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