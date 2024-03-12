İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış bekleniyor
Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da bugünden itibaren 4 günlük süreçte sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, İstanbul'da bugün etkili olmaya başlayacak yağışlı sistem hafta sonuna kadar sürecek.
Bugün sağanak geçişlerinin görüleceği kentte yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Perşembe günü yağışlı sistem etkisini sürdürürken, cuma günü yağışlar Anadolu Yakası'nda devam edecek.
Kentte sıcaklıkların hafta boyunca 13 ila 15 derece aralığında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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