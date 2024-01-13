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13 Ocak 2024 Cumartesi 00:29:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 00:29:00

İstanbul'da güvenlik toplantısı yapılacak... Bugün saat 14.30'da Dolmabahçe'de olacak

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın kararıyla, bugün saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceğini duyurdu.

Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın kararıyla, bugün saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceğini duyurdu.

Altun toplantıya ilişkin yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir.

Etiketler : istanbul toplantısı güvenlik dolmabahçe ofisi
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