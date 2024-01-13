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13 Ocak 2024 Cumartesi 14:41:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 14:41:00

İstanbul'da Güvenlik Toplantısı

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Başkan Erdoğan, Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geldi.

Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan istanbul güvenlik toplantısı
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