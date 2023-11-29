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29 Kasım 2023 Çarşamba 14:49:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 14:49:00

İstanbul'da fırtına can aldı

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, fırtınada direk devrilmesi sonucu yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul'da şiddetli fırtına can aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Salı günü, İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı Sarı kodlu uyarı yapılmıştır. İstanbul, yapılan bu uyarıya paralel olarak salıyı, çarşambaya bağlayan gece saatlerinde, fırtına ve yağışın etkisi altına girmiştir" denildi

Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul'da yaşanan olaylar ise şu şekilde sıralandı.

- İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanında seferler planlandığı şekilde devam etmektedir.

- İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edilmiş, boğaz trafiği iki yönlü trafiğe kapatılmıştır.

- Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir.

- Saat 01.07'de Bakırköy İlçesi Zeytinburnu sahilinde "Kadriye Ana" isimli yakıt yüklü gemi kıyıya yakın bölgede karaya oturmuş olup, gemi mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır.

- Saat 02.44'te Kağıthane ilçesi Emniyet evleri mahallesi Büyükdere caddesinde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

- Saat 10.42'de Eyüpsultan İlçesi Esentepe mahallesi Gaziosmanpaşa caddesi üzeri inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 adet gece kondu tedbir amaçlı boşaltılmış, evlerde yaşayan vatandaşlar otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir.

Etiketler : istanbul fırtına can kaybı
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