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17 Haziran 2023 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 14:30:00

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştiği operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı. Adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakılan 3 şüpheliden biri hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Söz konusu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında FETÖ soruşturmaları kapsamında yakalama kararı bulunan ve örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evlerinde saklandığı belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik 16 Haziran'da birçok adrese operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 2 bin dolar ve 1770 avro ele geçirilmişti.

Etiketler : istanbul operasyon fetö hücre evleri gaybubet evi
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