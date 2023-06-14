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14 Haziran 2023 Çarşamba 08:31:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 08:31:00

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri iddia edilen 28 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kayyum atanan Kaynak Holdinge bağlı 122 şirket, dernek ve vakıflardan elde edilen 975 hard disk içerisinde yaklaşık 420 terebaytlık veriyi inceledi.

Ekiplerin çalışmasında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle iltisaklı şirketlerde SGK kaydı bulunan, KHK ile kapatılan dernekler ve sendikalarda üyelikleri olan, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" programında adı geçen, Bank Asya hesabına destek veren, örgütün bölge ve mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar olan ve FETÖ'nün iletişim modeli ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan arandıkları belirlenen 34 şüpheli tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul'da tespit edilen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 zanlıyı yakaladı.

Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yurt dışında olduğunu tespit eden ekipler, 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

Etiketler : istanbul fetö operasyon gözaltı
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